Компания Fisker планирует сделать электрокар для Папы Римского

Компания Fisker, которая ранее договорилась о выпуске недорогих электромобилей с предприятием Foxconn,намерена разработать первый полностью электрический автомобиль для Папы Римского. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, Папа Франциск принял в Ватикане соучредителей организации Fisker. В ходе встречи ему представили концепцию нового транспортного средства.

«Меня вдохновило то, что Папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения», — уточнил руководитель компании Хенрик Фискер.

По его словам, интерьер транспорта Fisker Ocean включит в себя множество экологически чистых материалов. Речь идет о ковриках, которые были сделаны из переработанных пластиковых бутылок, выловленных в океане.

Машина получит большой цельностеклянный купол, который обеспечит хороший обзор.

Планируется, что производство электрокара начнут в ноябре 2022 года. В фирме не рассказали, во сколько обойдется разработанного транспортного средства для Папы Римского.

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