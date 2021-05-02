У МВД появится мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Сервис под названием «Антимошенник» для приложения МВД, предупреждающий людей о звонках аферистов, намерены разработать к 25 декабря текущего года. Об этом ТАСС заявили представители ведомства.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — добавили в пресс-службе МВД.

Как уточнили в министерстве, контракт с разработчиком приложения заключили в марте. При этом начальная стоимость разработки приложения для смартфонов оценивалась в 62,9 млн рублей.

Предполагается, что с модулем «Антимошенник» станет возможным оповестить россиян о том, что с ними общаются с телефона, ранее замеченного в мошеннической деятельности. Пользователь приложения сможет заблокировать подобные СМС или звонки от мошенников.

Кроме того, в приложении сделают «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений.

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