МИД России сообщает об активизации кибератак на свои ресурсы

Министерство иностранных дел России в последнее время фиксирует учащение кибератак на свои ресурсы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Как рассказали в МИДе, информационные ресурсы ведомства постоянно находятся в фокусе внимания киберпреступников. Для совершения атак используются подсети европейских, американских и азиатских хостинг-компаний.

«В последнее время отмечается рост количества инцидентов, связанных с блокированием доступности интернет-портала МИД России», – заявили в ведомстве.

При этом министерство заверило, что все атаки успешно отражаются и не причиняют вреда целостности официальных сайтов ведомства и его зарубежных представительств.

В конце 2020 года сразу после завершения пресс-конференции президента России Владимира Путина кибератаке из-за рубежа подвергся сайт российской Общественной палаты (ОП).