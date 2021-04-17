В Twitter заявили о сбое при загрузке сообщений

В популярной соцсети Twitter в субботу, 17 апреля, заявили о проблемах при загрузке твитов. О неполадках в работе сообщается на официальной странице платформы.

«Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над решением проблемы, и вы скоро вернетесь к графику», — написали представители компании.

В настоящий момент причина неполадок и время устранения сбоя при загрузке твитов в микроблоге американской социальной сети не уточняются.

Ранее в работе Instagram произошел сбой. Неполадки в функционировании сервиса были зафиксированы в 22.34 мск.

Кроме того, в работе «Яндекса» произошел сбой. Проблемы наблюдались у жителей Москвы, Петербурга и других российских городов.