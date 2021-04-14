Telegram выпустил сразу две десктопные версии

Мессенджер Telegram запустил сразу две новые веб-версии. Об этом заявляется на сайте проекта.

Обе новые десктопные версии поддерживают большинство функций популярной платформы для обмена сообщений.

«Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram - обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое», — уточнили в сообщении.

По информации Telegram, две версии разрабатывались, так как в компании «верят во внутреннюю конкуренцию». Эти приложения, как отмечается, одинаково хорошо работают на компьютерах и смартфонах.

Кроме того, при удалении Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут открывать мессенджер через браузер. Впервые приложение Telegram было представлено основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым в 2013 году.

Ранее в Telegram заработала новая функция. Временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона тоже можно будет автоматически удалить.