От ведомств США срочно потребовали обновить ПО Microsoft Exchange из-за уязвимости

Американские власти направили всем ведомствам страны требование в срочном порядке обновить программное обеспечение Microsoft Exchange Server. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюберге уточнил, что данная мера связана с обнаруженными уязвимостями версии.

По его словам, Белый дом также призывает всех пользователей Microsoft провести обновление ПО.

«Если эти уязвимости приведут к возникновению более крупного инцидента, мы будем работать над его устранением совместно с частным сектором», — подчеркнул Нюберге.

Ранее эксперт подсчитал, сколько компаний США взломали из-за уязвимости ПО Microsoft.