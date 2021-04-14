Суд вынес решение по иску «Царьграда» к Google

Арбитражный суд Москвы принял решение в отношении иска телеканала «Царьград» к компании Google. Об этом сообщает ТАСС.

Данное разбирательство связано с блокировкой аккаунта телеканала на платформе YouTube.

Пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский отметил, что судья удовлетворил иск «Царьграда», по которому доступ к аккаунту должен быть возобновлен.

«Договор на монетизацию YouTube-канала, который был заключен, исполнить. При неисполнении судебного решения, если Google не вернет доступ к нашему каналу, взыскать с компании прогрессивную неустойку - 100 тыс. рублей в первые сутки», — сказал Рукобратский.

Он также уточнил, что Google имеет право обжаловать данное решение в течение двух месяцев.

По его словам, в случае неисполнения прогрессивная неустойка за два дня составит 200 тыс. рублей, за три — 400 тыс. рублей, а за четыре — 800 тыс. рублей.