Facebook потратил более $23 млн на безопасность Цукерберга

Компания Facebook в 2020 году потратила на безопасность основателя и генерального директора Марка Цукерберга более $23 млн, сообщает Fox News со ссылкой на соответствующую документацию.

В частности, более $13,4 млн было потрачено на «личную безопасность Цукерберга в его резиденциях и во время путешествий», еще $10 млн до вычета налогов было выплачено основателю компании на дополнительное оборудования и персонал для обеспечения безопасности его семьи.

Расходы на безопасность гендиректора Facebook выросли по сравнению с 2019 годом, когда на данную цель было выделено около $20,4 млн.

«Увеличение расходов в 2020 году в основном связано с регулярными личными поездками [Цукерберга], расходами, связанными с протоколами безопасности во время пандемии COVID-19, усилением защиты во время выборов в США в 2020 году и в другие периоды с повышенным риском», – указано в документах компании.

Кроме того, Facebook связывает рост расходов с увеличением рыночных затрат на персонал службы безопасности. При этом в компании подчеркнули, что служба безопасности зафиксировала «конкретные угрозы» Цукербергу.

Ранее стало известно, что номер телефона Марка Цукерберга попал в открытый доступ из-за массовой утечки. В результате утечки в сеть попали личные данные и номера телефонов более 500 млн пользователей Facebook.