Forbes исключил Дурова из топа арабских миллиардеров

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров был исключен из списка миллиардеров из Объединенных Арабских Эмиратов по версии журнала Forbes.

Так, в первоначальном списке лидирующую позицию занял Дуров, который является гражданином России и островного государства Сент-Китс и Невис. Его состояние было оценено в $17,2 млрд.

Теперь издание перенесло Дурова в российский список, а в арабском осталось четыре человека.

При этом в российском топе предприниматель занял девятую строчку: позицией ниже теперь оказался владелец «Нафта Москва» и контрольного пакета акций золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов и его семья. На первой строчке рейтинга Forbes среди россиян остается глава «Северстали» Алексей Мордашов с $29,1млрд.