Роскомнадзор наказал Первый канал за распространение материалов СМИ-иноагентов

Роскомнадзор завел административное дело против Первого канала за распространение материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В отношении АО «Первый канал» и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ «О средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Признанным иноагентами НКО будет грозить штраф за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом. За такое нарушение должностным лицам придется заплатить от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, а юрлицам — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.