В Совфеде допустили блокировку Zoom на территории России

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин допустил, что работу приложения Zoom могут ограничить на территории России. Так РФ может ответить на ограничение доступа государственных учреждений к Zoom, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием в России.

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — заявил сенатор.

По словам Башкина, сейчас подтверждение об ограничении доступа есть только со стороны одного регионального дистрибьютора сервиса. Сенатор также выразил надежду, что вводить ограничения доступа для России к Zoom компания не станет.

Башкин обратил внимание, что в связи с такой ситуацией РФ надо активнее заниматься вопросами, касающимися кибербезопасности. Сервис Zoom используют для онлайн-конференций, совещаний и обучения.

Ранее говорилось, что Zoom планирует запустить мессенджер, календарь и электронную почту.