В работе Instagram произошел сбой
Ника Пикекатлет
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Пользователи рассказали о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает портал Downdetector.
Так, неполадки в функционировании сервиса были зафиксированы в 22.34 по мск.
Больше всего жалоб (71%) были связаны с проблемами в загрузке новостной ленты. Еще 15% обратившихся пользователей сообщили о сбоях в авторизации, а 12% столкнулись с трудностями в работе сайта Instagram.
На неполадки в работе соцсети жаловались пользователи из Германии, Польши, а также Британии и России.
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