Google не удалось закрыть судебный процесс по делу о незаконном сборе данных

Корпорация Google не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по потенциально многомиллиардному делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. Об этом пишет Bloomberg.

Google обвиняют в тайном сборе информации о пользователях с помощью сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. По мнению истцов, информация продолжает собираться даже при использовании режима анонимного просмотра в браузере.

Суд постановил, что Google не уведомляла пользователей о сборе данных, когда те переключались на анонимный режим.

В корпорации в свою очередь намерены твердо отстаивать свою позицию, основной тезис которой — все пользователи при работе с поисковой системой подтверждают принятие положений политики конфиденциальности, в которых приводится вся информация по сбору данных. Также Google отмечает, что «когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере), веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности».

Ранее сообщалось, что Google заподозрили в незаконном сборе персональных данных австралийцев.