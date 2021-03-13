Google раскритиковал Microsoft за корпоративную беспринципность

Компания Google раскритиковала Microsoft за поддержку идеи о введении платы для онлайн-платформ за использование новостного контента СМИ. Об этом сообщает The Verge.

Согласно заявлению первой, Microsoft такими действиями намерена подорвать принцип свободного доступа к информации.

Спор между IT-гигантами начался после принятия кодекса игроков медиарынка в Австралии, согласно которому поисковые ресурсы должны платить СМИ за использование их контента.

Месяцем ранее Брэд Смит отметил, что выступает с поддержкой такого решения, которое сможет обеспечить защиту журналистики и СМИ. После он призвал американские власти последовать примеру австралийских коллег.

Старший вице-президент Google Кент Уокер в ответе подчеркнул, что такие предложения являются попыткой Microsoft отстоять собственные интересы в конкурентной борьбе.

«Эта важная дискуссия должна касаться существа проблемы, а не сводиться на нет явным корпоративным оппортунизмом», — заявил Уокер.

Ранее стало известно, что Microsoft заключила соглашение с европейскими новостными агентствами и издателями, чтобы оказывать давление на технологических гигантов типа Google и Facebook.