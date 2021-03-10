В суд поступили три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении социальной сети Twitter за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации. Об этом пишет РИА «Новости».

Сумму штрафов установит суд.

Согласно законодательству, если после уведомления сервис не удаляет запрещенную информацию, его могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. После повторного нарушения штраф может быть увеличен до увеличивается до одной десятой годовой выручки компании.

Ранее акции Twitter подешевели почти на 3%.