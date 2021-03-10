Норвежский парламент атаковали хакеры через уязвимость в ПО Microsoft

Ресурсы парламента Норвегии подверглись кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Microsoft. Обновление Exchange Server, которое 9 марта представил IT-гигант, норвежские парламентарии называют причиной потери важных данных, сообщает ТАСС.

В парламенте заявили, что эта проблема носит международный характер.

«В данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года. Парламенту неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции», — дополнили в норвежском парламенте. Тогда, в октябре 2020 года, норвежское правительство обвинило Россию в организации кибератак на парламент королевства.

Сейчас в организации атаки подозревают группировку Hafnium, которую подозревают в связях с Китаем.

60 тысяч частных компаний по всему миру также подверглись атаке со стороны хакеров на фоне выпущенного Microsoft обновления.