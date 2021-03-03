Путин: правоохранители должны активно мониторить интернет

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранителям необходимо вести мониторинг интернет-пространства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», — сказал он на итоговой коллегии МВД РФ.

Глава государства отметил, что втягивание детей в несанкционированные акции является нарушением закона и на это необходимо соответствующе реагировать.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы детей к участию в незаконных акциях.