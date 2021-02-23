В Microsoft заявили о доказательствах причастности разведки РФ к атаке SolarWind

Президент Microsoft Брэд Смит заявил о наличии «солидных доказательств» того, что российская разведка причастна к кибератаке через SolarWind. Об этом пишет ТАСС.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», — сказал Смит.

Ранее появилась информация, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за взлома программного обеспечения SolarWind, за которым якобы стоит Россия, а также ситуации вокруг Алексея Навального.

На прошлой неделе Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.