WSJ: Huawei подала в суд из-за включения компании в список угроз нацбезопасности США

Китайская компания Huawei обратилась в американский суд после решения Федеральной комиссией по связи США включить ее в список угроз нацбезопасности страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ходатайство компании с требованием пересмотреть такое решение было направлено в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане.

Как отмечает газета, включение в список угроз нацбезопасности лишает Huawei возможности поставлять телекоммуникационным компаниям США высокотехнологичное оборудование, что в свою очередь означает серьезные финансовые убытки для китайских представителей.

Летом 2020 года госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ужесточили санкции против китайской Huawei. FCC постановила считать Huawei и ZTE в качестве угроз в июне 2020 года. Позднее в декабре того же года комиссия продлила срок действия своего решения. С 17 мая 2019 года американский минторг также внес Huawei в черный список в качестве угрозы нацбезопасности, что нанесло серьезный урон компании.