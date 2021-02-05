Полиция намерена получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

МВД рассчитывает получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идет о мобильном приложении ведомства, при помощи которого можно в экстренном порядке вызвать правоохранителей. В программе появится сервис для борьбы с мошенническими звонками.

Так, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо дать приложению доступ к своей телефонной книге. Таким образом, полиция сможет увидеть все контакты пользователей. В худшем случае эти номера могут оказаться в свободном доступе при утечке.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с инициативой, согласно которой данные о местоположении мобильного телефона должны быть выведены за пределы действия нормы о тайне связи.