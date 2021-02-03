TikTok запустит функцию по борьбе с распространением дезинформации

В приложении TikTok заработает новая функция, которая позволит бороться с распространением дезинформации. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Так, TikTok будет направлять размещаемые ролики экспертным сервисам для осуществления проверки данных.

При этом пользователям будет приходить уведомление о непроверенном контенте. Кроме того, оно будет приходить, если после проверки все равно не удалось установить подлинность контента. Об этом будут уведомлены и авторы роликов.

«Если просматривающие намереваются поделиться помеченным видео, они увидят напоминание о том, что видео было помечено как неподтвержденный контент. Этот дополнительный шаг требует паузы, чтобы люди обдумали свое следующее действие и выбрали «закрыть» или «все равно поделиться», — сказано в заявлении.

Если экспертиза подтвердит недостоверность видео, оно будет удалено с платформы.

Ранее TikTok заблокировал доступ к двум аккаунтам из-за призывов к незаконным акциям.