Призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях активно удаляются в соцсетях

Роскомнадзор заявил, что социальные сети приступили к активному удалению публикаций, в которых содержатся призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что это происходит в соответствии с требованиями Генпрокуратуры.

«В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации», — отмечает Роскомнадзор.

Согласно заявлению ведомства, своевременное удаление таких постов в соцсетях обеспечит значительное сокращение числа подростков на незаконных акциях, а также не позволит им появиться в числе пострадавших.

Роскомнадзор заключил, что продолжит работу с интернет-платформами в данном направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем ранее заявил, что соцсети не должны пропагандировать несанкционированные акции.