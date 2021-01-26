Bloomberg: экс-посол США в Марокко требует удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По мнению Гинсберга, мессенджер использовался для распространения угроз и призыва к насильственным действиям на почве расизма. Как уточняется, это происходило перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена и после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

В качестве примера в иске приводится сервиса Parler, который был удален из магазинов мобильных приложений из-за его предполагаемой роли в координации беспорядков в США 6 января. Теперь Гинсберг требует поступить аналогичным образом с Telegram.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал о заблокированных призывах к насилию в мессенджере.