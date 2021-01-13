Facebook советует сотрудникам не носить символику компании публично после бана Трампа
Полина Рутковская
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Компания Facebook рекомендует сотрудникам не появляться в общественных местах в символике бренда на фоне блокировки в социальной сети страницы действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.
«В свете недавних событий, служба безопасности рекомендует избегать ношения одежды и других предметов с символикой Facebook», – указано в записке, направленной сотрудникам компании.
7 января, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания блокирует аккаунты действующего главы США Дональда Трампа в Facebook и Instagram до окончания его президентства.
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