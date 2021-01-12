Telegram стал вторым по скачиваемости приложением среди американцев

Мэссенджер Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США на фоне блокировки приложения Parler. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что сторонники действующего президента страны Дональда Трампа, которые ранее использовали Parler, перешли на скачивание Telegram. Кроме того, на рост числа скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Так, газета со ссылкой на данные компании Sensor Tower уточняет, что Telegram скачивали примерно 545 тыс. раз в период с 6 по 10 января. Это почти в три раза выше аналогичных показателей неделей ранее.

По данным СМИ, в Parler до блокировки размещались призывы переходить в мэссенджер, основатель которого, Павел Дуров, не прокомментировал запрос The Telegraph.

Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек подчеркнул, что Telegram имеет меньше шансов на отключение, поэтому может стать «более долгосрочным домом» для сторонников республиканца.

Как сообщалось, cоциальная сеть Parler, объединившая сторонников президента США Дональда Трампа, оказалась под угрозой исчезновения — от сотрудничества с сервисом отказались такие компании, как Apple, Google и Amazon. По их мнению, пользователи Parler распространяют на платформе призывы к насилию.

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