Защита Ассанжа оспорит отказ в его освобождении под залог

Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа планирует оспорить отказ суда выпустить журналиста под залог. Об этом сообщил главред Wikileaks Кристинн Храфнссон, передает РИА «Новости».

Ранее суд в Лондоне отказал Ассанжу в освобождении под залог на время рассмотрения апелляции США.

Храфнссон заявил, что такое «несправедливое» решение суда разочаровывает. «Оно несправедливо, нечестно и нелогично, учитывая предыдущее постановление судьи касательно здоровья Ассанжа», — добавил он.

По его словам, защита в ближайшее время подаст прощение об отмене такого решения.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В WikiLeaks рассказали о критической ситуации с Ассанжем

— Сноудена и Ассанжа предложили наградить Нобелевской премией

— Суд в Лондоне отказал Ассанжу в освобождении под залог