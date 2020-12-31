Толстый кот Орешек стал звездой соцсетей

Восьмилетний кот по кличке Орешек (Peanut) покорил социальные сети из-за необычной форме морды. У животного есть есть аккаунты в TikTok и Instagram.

20-летняя студентка из Мичигана по имени Сидни забрала кота из приюта, куда он попал вместе с еще 8 кошками после смерти хозяев. Вскоре всех разобрали, кроме Орешка.

Сидни рассказала газете Metro, что влюбилась в Орешка с первой же минуты. В приюте пояснили, что странная морда – это порок внутриутробно развития, также кот частично слепой и глухой.

Теперь Орешек не только любимый питомец Синди, но и звезда соцсетей, он быстро набирает подписчиков.