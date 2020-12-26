Эксперт рассказал, насколько опасно пользоваться смартфоном во время зарядки

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, насколько безопасно пользоваться смартфоном во время его зарядки. Об этом пишет «Прайм».

Как отмечает специалист, во время зарядки происходит нагревание зарядного элемента. Если на устройство надет плотный чехол, то может произойти перегревание. По словам Кускова, при необходимости сделать звонок, лучше отсоединить устройство от сети, если такой вариант недоступен, то можно поговорить по громкой связи.

«По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание, что использование смартфона для выхода в сеть или для разговора удлиняет процесс зарядки.

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