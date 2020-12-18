Агрегатор с бесплатными сайтами появится на смартфонах в новом году

В перечень предустанавливаемого отечественного ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV войдет агрегатор ресурсов доступного интернета. Об этом сообщают «Известия».

Данное приложение позволит объединить сайты с бесплатным доступом. В их число войдут страницы органов госвласти, соцсетей, мессенджеров, банков, аптек, сервисов и многое другое.

Уточняется, что в список войдут порядка 27 программных продуктов и около десяти приложений телеканалов и онлайн-кинотеатров.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить агрегатор ресурсов доступного интернета в тестовом формате 1 апреля грядущего года.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости реализации проекта «Доступный интернет», в рамках которого Минкомсвязь потребовала от всех операторов предоставить бесплатный доступ к государственным сайтам с 1 марта 2020 года.

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