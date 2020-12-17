Сайт Общественной палаты РФ атаковали хакеры после пресс-конференции Путина

Сайт Общественной палаты (ОП) РФ подвергся кибератаке из-за рубежа сразу после завершения пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом написал в Telegram-канале первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он утверждает, что атаку совершили из-за рубежа. Малькевич также прикрепил к посту скриншот страницы сайта, на которой было размещено провокационное обращение к Путину.

«Сегодня на пресс-конференции глава государства заявил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом. Вот вам (всем нам) и был дан сигнал оттуда», — подчеркнул Малькевич.

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