Путин оценил ситуацию с зарубежными интернет-платформами
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека прокомментировал ситуацию с зарубежными интернет-платформами и развитием технологий в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, иностранные интернет-платформы пользуются своим технологическим преимуществом, достигнутым в предыдущие годы.
Глава государства отметил, что в России активно работают как в сфере интернета, так и в сфере искусственного интеллекта.
«У нас есть все шансы сделать серьезный, значительный рывок вперед. Над этим будем работать, создавать новые возможности», — добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что в наступающем десятилетии нужно провести цифровую трансформацию России и внедрить повсеместно искусственный интеллект.
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