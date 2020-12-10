Ивлееву, Элджея и Поперечного пригласили для озвучки Cyberpunk 2077

В России состоялся релиз игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED, который неоднократно переносился. Карта выхода игры по странам была представлена на сайте разработчика.

В Cyberpunk 2077 уже могут сыграть пользователи ПК, Xbox One и PlayStation 4.

В русской версии игры герои говорят голосами популярных артистов и блогеров. В частности для озвучки были приглашены Анастасия Ивлеева (в роли ведущей Карины Ли), ее муж рэпер Элджей озвучил Кевина Ли.

Кроме того, в российской версии игры можно услышать голоса комика Данилы Поперечного (фиксер Кирк Сойер) и российского диджея Нины Кравиц (рипер-докер Нина Кравиц), которая также озвучила персонажа в английской версии. Говорящий пистолет Скиппи был озвучен продюсером Александром Гудковым.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Был припадок»: Cyberpunk 2077 провоцирует эпилепсию

— Раскрыты новые подробности об игре Cyberpunk 2077

— Выход игры Cyberpunk 2077 снова отложили