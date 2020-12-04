Путин анонсировал наступление цифровой трансформации России

Президент России Владимир Путин заявил, что в наступающем десятилетии необходимо провести цифровую трансформацию страны и внедрить повсеместно искусственный интеллект. Об этом он сказал в ходе дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология ХХI века».

По словам главы государства, стране, обществу, бизнесу и отдельному человеку необходимо соответствовать динамике перемен, осваивать новые знания и технологии, быстрее и решительнее идти в новую эру. Нужно учиться управлять искусственным интеллектом.

Но при этом Путин отметил, что технологии никогда не смогут заменить человека, люди должны контролировать эти машины.

«Да, искусственный интеллект будет, машины будут контролировать человека, ну в значительной степени, так же, как и многие другие современные средства технически новые», — сказал президент.

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