Instagram заблокировал «Вести. Ставропольский край»

В социальной сети Instagram заблокировали аккаунт «Вести. Ставропольский край» ГТРК «Ставрополье». Об этом сообщается в новом официальном аккаунте.

«У нас новый официальный аккаунт! Нашему старому аккаунту «Вести. Ставропольский край» — 5 лет и 18 дней. У нас было 11 тысяч 900 публикаций, 96 тысяч 224 подписчика. Однако нас заблокировали», – указано в сообщении.

При этом причины блокировки страницы «к сожалению, не объяснили», ответили сотрудники ГТРК на соответствующий вопрос в комментариях.

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