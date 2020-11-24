В сети высмеяли внешность Цукерберга и Дорси

Разницу во внешности глав Facebook и Twitter — Марка Цукерберга и Джека Дорси стала мемом в сети, передает Мashable.

Ранее в юридическом комитете Сената США прошли слушания, на которые вызвали Цукерберга и Дорси. Обсуждения были посвящены тому, насколько эффективно технологические компании боролись с фейковыми новостями во время президентских выборов в США. Слушания проводились по видеосвязи и транслировались в прямом эфире.

Зрители обратили внимание на резкую разницу во внешности между Дорси и Цукербергом.

«Это слушание похоже на рассказ о брошенном смотрителе маяка и роботе-дворецком, которого он построил, чтобы предотвратить одиночество», — написал один из пользователей.

Другой сравнил Цукерберга с российским императором Николаем II, а Дорси с другом семьи царя — Григорием Распутиным.

«Это похоже на одну из тех реставраций испанского искусства», — заявил еще один комментатор.

Также прозвучало мнение, что Дорси и Цукерберг «выглядят так, будто предлагают членство в конкурирующих культах».

Кроме того, Цукурбергу посоветовали найти хорошего парикмахера.