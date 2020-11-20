Facebook рассказала о запросах РФ по данным соцсети за 2020 год

Компания Facebook заявила, что российские власти направляли в ее адрес 19 запросов на предоставления данных об учетных записях пользователей. Об этом сообщается на сайте компании.

В руководстве соцсети подчеркнули, что запросы были направлены в период с января по июнь 2020 года, и на них был получен отрицательный ответ. Причины такого решения Facebook не уточняет.

Согласно заявлению компании, 18 запросов были направлены в связи с судебными разбирательствами, а еще один — по чрезвычайной ситуации, другие подробности не приводятся.

Кроме того, в Facebook рассказали, что с 2013 года со стороны России было направлено свыше 80 аналогичных запросов, однако они также не были удовлетворены.

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