Apple может выпустить охлаждающие чехлы для iPhone

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Компания Apple занимается разработкой чехлов для линейки своих смартфонов, которые будут обеспечивать охлаждение гаджета. Об этом сообщает Appleinsider.

При этом в патенте компании не уточняется, как именно будет функционировать система пассивного охлаждения.

Издание предполагает, что чехол будет крепиться к iPhone через технологию MagSafe с помощью магнита. Так смартфон самостоятельно идентифицирует подключение устройства.

Ожидаемые сроки релиза нового аксессуара и его цена не называются.

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