YouTube не будет выпускать Rewind по итогам 2020 года

Видеохостинг YouTube впервые за 10 лет отказался от выпуска ролика Rewind, в котором содержатся отсылки к основным трендам 2020 года. Об этом сообщается в их Twitter.

В публикации компания отметила, что причиной стало то, что «2020 год стал другим». YouTube добавил, что Rewind всегда должен оставаться «праздником» для пользователей.

«Мы осознаем, что в 2020 году вы создали много хорошего. Вы нашли способы поднять настроение людям, помочь им справиться и рассмешить их. Вы действительно сделали тяжелый год лучше», — говорится в обращении компании.

Видео Rewind ежегодно публикуется на видеохостинге к Рождеству с 2010 года.

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