Половина российских интернет-пользователей отметила рост агрессии в обществе в пандемию

В России 49% пользователей интернета отметили рост уровня агрессии в обществе в период пандемии коронавируса, чаще это замечают женщины (52% против 46% мужчин). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Mail.ru Group ко Дню борьбы с кибербуллингом.

При этом каждый четвертый не заметил изменения уровня агрессии.

Исследование проводилось в период с сентября по октябрь текущего года, были опрошены более 2 тысяч пользователей рунета и 17 глубинных интервью с теми, кто сталкивался с агрессией в интернете и занял позицию наблюдателя.

Известно, что 60% пользователей рунета, увидев агрессию в адрес других людей, занимают наблюдательную позицию, так как не хотят ввязываться в публичный спор. 65% опрошенных считают это бессмысленным, 28% не вмешиваются, потому что лично не знакомы с жертвой. 26% россиян, столкнувшись с агрессией в интернете, не были уверены в основательности своих аргументов для поддержки, поэтому никак не реагировали.

13% респондентов вовсе отметили, что не поддержали жертву из-за опасений, что негативные комментарии затронут и их, а 6% побоялись не суметь постоять за себя в случае необходимости, а за другого человека – тем более; 4% посчитали, что провокаторы сделают что-то плохое им или их близким в реальной жизни.

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