В партии Медведчука прокомментировали блокировку его YouTube-канала
Партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» прокомментировала блокировку канала главы политического совета партии Виктора Медведчука на YouTube. Заявление было размещено на сайте политсилы.
По мнению членов партии, ограничение доступа к каналу является «политической местью», которая направлена на «ограничение права украинцев на информацию».
Так, в ОПЗЖ полагают, что за таким решением стоит намерение не дать гражданам Украины знать о достигнутых в рамках встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным договоренностях, а также о разработанной в России вакцине от коронавируса «Спутник V».
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