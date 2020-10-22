Корабль с возвращающимся с МКС экипажем начал спуск с орбиты

Корабль «Союз МС-16», на борту которого находятся возвращающиеся с Международной космической станции два россиянина и один американец, начал спуск с орбиты. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Отмечается, что двигательная установка космического корабля была включена на торможение.

«В 05.00.51 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля «СоюзМС16» на торможение, он проработал более 4,5 минут», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Крисом Кэссиди отстыковался от МКС.

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