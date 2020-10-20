В Конгрессе США приветствовали антимонопольный иск Минюста против Google

Законодатели в Палате представителей и Сенате США приветствовали решение американского Минюста подать антимонопольный иск против Google. Об этом сообщает телеканал Foxnews со ссылкой на сенатора от штата Мичиган Джоша Хоули.

По его мнению, сегодняшний судебный процесс является «самым важным антимонопольным делом для поколения».

«Google и его соратники-монополисты в области крупных технологий обладают беспрецедентной властью над жизнями простых американцев, контролируя все: от новостей, которые мы читаем, до безопасности нашей самой личной информации. И Google, в частности, собрал и сохранил эту власть незаконными средствами», — сказал Хоули.

Ранее сообщалось, что Минюст США обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям.