Глав Twitter, Facebook и Google вызвали для дачи показаний в Сенат

Руководители Twitter, Facebook и Google были вызваны для дачи свидетельских показаний в Сенат на фоне возмущения по поводу цензуры статей, наносящих ущерб бывшему вице-президенту Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сенатор Роджер Уикер рассказал, что на слушаниях будет рассмотрено, следует ли по-прежнему предоставлять крупным компаниям защиту от ответственности в соответствии с разделом 230 (Закона о порядочности в коммуникациях). Слушания должны состояться 28 октября в 10.00. На них приглашены генеральные директора Twitter, Facebook и Google Джек Дорси, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи.

Ранее национальный комитет Республиканской партии США подали жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию, социальную сеть обвиняют в незаконной поддержке Байдена. Ограничение распространения статьи New York Post о предполагаемой осведомленности Байдена о сделках его сына является нарушением федерального закона США о финансировании избирательных кампаний, уверены республиканцы.

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