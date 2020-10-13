В НАТО прокомментировали заявление Норвегии о причастности РФ к кибератакам
Ника Пикекатлет
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Норвегии о причастности России к кибератакам на парламент страны в августе 2019 года. Об этом сообщает телеканал ТV2.
Он назвал произошедшее «серьезным происшествием».
Генсек добавил, что альянс доверяет выводам Норвегии о причастности РФ к организации кибератак.
«Хакерская атака на парламент Норвегии является серьезным происшествием, мы доверяем оценкам норвежских властей о том, что за этой атакой стоит Россия», — сказал Столтенберг.
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