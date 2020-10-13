Apple представила iPhone 12

Компания Apple презентовала iPhone 12. Трансляция мероприятия ведется на сайте компании.

Модель получила пять расцветок: черную, белую, красную, зеленую, а также темно-синюю.

Кроме того, смартфоны получат поддержку мобильной сети 5G. Устройство также получило две камеры и новый форм-фактор, который напоминает формы моделей iPhone 4 и iPhone 5 из-за плоских краев.

«Газета.Ru» следит за мероприятием в режиме онлайн.

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