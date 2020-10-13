Apple представила смарт-колонку HomePod Mini

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Apple

Компания Apple представила портативную колонку. Трансляция мероприятия ведется на сайте компании.

Устройство получило название HomePod Mini и является компактной версией прошлой колонки HomePod.

Смарт-колонка будет поддерживать голосовой помощник Siri, а также сможет ставить будильники и распознавать iPhone.

HomePod Mini представлена в белом и черном цвете. Стоимость колонки составит $99.

«Газета.Ru» следит за мероприятием в режиме онлайн.