Apple представила смарт-колонку HomePod Mini
Ника Пикекатлет
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Компания Apple представила портативную колонку. Трансляция мероприятия ведется на сайте компании.
Устройство получило название HomePod Mini и является компактной версией прошлой колонки HomePod.
Смарт-колонка будет поддерживать голосовой помощник Siri, а также сможет ставить будильники и распознавать iPhone.
HomePod Mini представлена в белом и черном цвете. Стоимость колонки составит $99.
«Газета.Ru» следит за мероприятием в режиме онлайн.