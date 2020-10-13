Ряд компьютерных игр предложили запретить в России

Председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев выступил с предложением по запрету ряда компьютерных игр в России. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Он выразил мнение, что компьютерные игры могут стать причиной разрушения психики, поскольку представляют источник негативной информации.

По его словам, шутеры могут «сделать из детей маньяков».

Правозащитник отметил, что владельцы интернет-бизнесов ограничивают своих детей в использовании компьютерных игр или даже в общении в соцсетях, однако при этом «чужие дети — это источник дохода».

«Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр», — заключил Ванеев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Приходят зарабатывать»: как изменились компьютерные клубы

— Киберспорт, экодвижение: какие инициативы предлагают школьникам

— Дети-лудоманы: как кибеспорт пристрастил подростков к ставкам