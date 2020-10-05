Роскомнадзор призвал Google и Apple к сотрудничеству по закону об авторских прав
Роскомнадзор предложил компаниям Google и Apple сотрудничество в рамках закона о запрете «пиратских» приложений на мобильных устройствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что корпорации получили письма о вступившем в силу в России законе. Ведомство в том числе попросило предоставить контакты для оперативного сотрудничества при исполнении судебных решений.
Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения.
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