Роскомнадзор призвал Google и Apple к сотрудничеству по закону об авторских прав

Роскомнадзор предложил компаниям Google и Apple сотрудничество в рамках закона о запрете «пиратских» приложений на мобильных устройствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорации получили письма о вступившем в силу в России законе. Ведомство в том числе попросило предоставить контакты для оперативного сотрудничества при исполнении судебных решений.

Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения.

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