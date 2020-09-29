Rambler, Яндекс и Mail.ru подписали меморандум о социальной рекламе в интернете

Rambler Group, Яндекс, Mail.ru совместно с Общественной палатой России и «Институтом развития интернета» (АНО «ИРИ») подписали меморандум о социальной рекламе в Сети.

Данный документ должен обеспечить всем некоммерческим организациям возможность продвижения общественно-полезных инициатив в интернете. В частности, в нем установлены упрощенные правила проверки рекламы на предмет мошенничества для защиты добросовестных пользователей и рекламодателей.

При этом компании Rambler Group, Яндекс и Mail.ru будут самостоятельно устанавливать объем, формат и средства распространения социальной рекламы, опираясь на особенности собственных площадок. Также заявляется, что владельцы других интернет-ресурсов могут присоединиться к участию в меморандуме.