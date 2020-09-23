«Известия»: в РФ могут почти в шесть раз сократить финансирование 5G

Финансирование 5G в России предложили сократить почти в шесть раз. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ Минцифры.

По информации издания, на внедрение сетей 5G в ближайшие годы будет направлено 7,4 млрд. Ранее предполагалось, что на эти цели пойдут 43 млрд руб. Сокращение финансирования запланировано на период с 2021 по 2024 год.

Уточняется, что на развитие 5G в 2021 году планируется выделить 504,5 млн, в 2022-м — 3,5 млрд, в 2023-м — 1,7 млрд рублей, в 2024-м — 1,6 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службах Минцифры и АНО «Цифровая экономика», в настоящее время об окончательных решениях по объемам финансирования говорить рано.

Замруководителя направления проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» аналитического центра при правительстве РФ Константин Ганеев пояснил, что изменение финансирования связано с утверждением 21 июля президентом России Владимиром Путиным новых национальных целей развития до 2030 года.

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